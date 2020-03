Vercelli, #andràtuttobene: raccontateci le vostre belle storie

L'emergenza Coronavirus non si placa, il numero dei malati è in costante aumento e Lombardia e Piemonte invocano a gran voce 'misure più stringenti'.Per questi motivi, oggi più che mai,. C'è bisogno diper rendere questo tunnel, che stiamo attraversando tutti insieme, meno buio. C'è bisogno di, insomma. Cari Vercellesi, raccontateci le vostre (e allegate una fotografia pertinente). E perché no:. Il materiale inviatelo a: verrà pubblicato sia sul giornale cartaceo sia sul nostro sito internet.