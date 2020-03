'Il Piemonte è pronto a chiudere'

, Alberto Cirio,nella lotta al Coronavirus. Saranno decisive le prossime ore ma. Il giudizio definitivo è demandato all'Unità di crisi regionale e al Comitato scientifico.quello che attendiamo già nella giornata di(mercoledì 11 marzo, ndr)nei confronti del governo leancora più restrittive". Cirio spiega che "siamo consapevoli che una misura di questo livello. Ma anche che". Il presidente è chiarissimo: "La Lombardia sta vivendo con un anticipo di una settimana l’evoluzione del contagio. Questo è il motivo per cui ho convocato la Giunta e parlato di quest'ipotesi"., dicono gli esperti, a oggi è. Gli ospedali adottano misure impensabili fino a una settimana fa. Alcuni esempi?. Sono fin da ora, su disposizione dell'Unità di crisi della, quelli sui soggettiperché "il test non appare sostenuto da razionalità scientifica e potrebbe addirittura essere fuorviante". Non solo. La Regione ha giòper ridurre il rischio di contagio: viene mantenuta solo l'attività relativa agli esami di approfondimento per gli assistiti con esito positivo al test di screening.