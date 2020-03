'Ci vuole l'autocertificazione per chi esce a piedi'

"Il consiglio è sempre lo stesso: uscire per lo stretto necessario e indispensabile. E".Angelo Borrelli,italiana e commissario per l'emergenza del Coronavirus,durante la conferenza stampa di questa sera (mercoledì 11 marzo) alla precisa domandache molti italiani si stanno facendo in queste ore.Borrelli ha detto che la, invocata dalla Lombardia e dal Piemonte (leggi qui ),. Al momento non ci sono decisioni in proposito perché "non sono cambiate le indicazioni dle comitato scientifico". E poi ha rimarcato: "Io credo. Un controllo c'è, ma voglio ricordare che ci deve essere un comportamento responsabile da parte di ognuno di noi". Qui trovate l'intera conferenza stampa.Intanto: quelli ricoverati con sintomi 5.838 e 3.724 sono in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono in tutto 1045 (dei quali 41 oggi). Nel bollettino quotidiano Borrelli ha poi precisato cherispetto a ieri (martedì), mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 12.462.Nel giorno in cui l'Oms ha dichiarato quella di Coronavirus una pandemia (leggi qui ), il commissario per l'emergenza ha anche ricordato che "i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi".