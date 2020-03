Ora è ufficiale: 'Chiusi tutti i negozi e ristoranti'

"È".Con queste parole il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, questa sera (mercoledì 11 marzo) ha dato il via libera allo. "L'effetto lo vedremo fra almeno due settimane" ha subito chiarito."Ora - ha annunciato Conte -commerciali. Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti: si possono fare consegne a domicilio. Chiudono le mense, i centri estetici, i parrucchieri. Per quanto riguardaper i dipendenti. Dovranno restare chiusi i reparti non fondamentali. Industrie e fabbriche potranno continuare ma dovranno assumere protocolli di sicurezza per i lavoratori". Conte ha ricordato: ". Saranno garantite le attività del settore agricolo comprese le filiere che offrono bene e servizi"."Ho fatto un patto con la mia coscienza:: vi ho chiesto di rimanere a casa il più possibile e di uscire lo stretto necessario - ha sottolineato - Ero consapevole che si trattava di un primo passo e non sarebbe stato l'ultimo. Bisogna procedere gradualmente per comprendere il difficile momento che stiamo vivendo".che state rispettando le misure del Governo per combattere la diffusione del virus. So che state compiendo dei sacrifici, ma- ha detto Conte - L'Italia sta dando prova di essere una grande nazione: unita e responsabile.perché diamo prova di vigore e resistenza. Domani non solo, ma ci prenderanno anche come esempio di Paese che combatte e reagisce contro questa pandemia.per gli altri".Infine il Presidente del Consiglio ha nominato il nuovo commissario per le terapie intensive: è Domenico Arcuri, l'amministratore delegato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti. PoiL'annuncio di Conte arriva in unper quest'emergenza: l'(leggi qui ) e(leggi qui ). Il pressing sul Presidente del Consiglio è continuato per tutta la giornata. La spinta fortissima è arrivata da tutti gli eletti della Lombardia - il governatore Attilio Fontana e dai sindaci dei 12 Comuni capoluoghi - con ilfra cui soprattutto quello del Piemonte, Alberto Cirio (leggi qui ).