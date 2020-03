Crescentino: morto l'uomo positivo al Coronavirus

, all'ospedale Mauriziano di Torino, Adolfo Pirillo. Aveva 64 anni., nei giorni scorsi, eraQuesta vicenda inizia una ventina di giorni fa. L’uomo,, inizia a non stare bene. Ha la febbre. Dopo qualche giorno lo visita il medico di base che gli prescrive l’antibiotico.Il giorno dopo, però, mentre fa colazione,. Immediato è l’intervento degli uomini del 118. La figlia spiega che il padre ha la febbre e fatica a respirare. E poi aggiunge: “Gli piace ballare, frequenta le discoteche in diverse zone del Piemonte:”.La stessa descrizione, la stessa precisa domanda “vengono poi riproposte una volta arrivate in ospedale - conferma oggi il figlio dell’uomo - Così lo ricoverano in Pronto soccorso a Chivasso”.. Non gli fanno nessun tampone per il Coronvavirus - precisa il giovane - Addirittura dopo il primo giorno, lo volevano dimettere. Quando sono arrivato, aveva la febbre a 38,5. Così mi sono rifiutato di portarlo a casa e ho spiegato loro che il medico curante aveva suggerito il ricovero in ospedale”.. Intanto il crescentinese viene “ricoverato nel reparto di Medicina a Chivasso - racconta ancora il figlio a La Sesia - Ha girato l’ospedale senza mascherina. Ma quando sono andato a trovarlo, non mi hanno permesso di vederlo”.: “La dottoressa mi comunica che può essere positivo al Coronavirus. E aggiunge: Non dite niente” giura oggi il figlio del paziente. Dopo qualche ora arriva il responso delle analisi:. E avviene quindi il trasferimento nel reparto di Rianimazione del Mauriziano di Torino.“La situazione è grave” ribadisce il figlio prima di concludere: “Siamo sicuri che tutti i passaggi, previsti dal protocollo approvato dal ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, siano stati seguiti? Siamo sicuri che non ci siano stati errori nel percorso clinico di mio padre?”.: l'uomo è morto a 64 anni.