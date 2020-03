Coronavirus, Piemonte: i casi salgono a 689

Emergenza Coronavirus:, diramato questa sera (giovedì 12 marzo) alle 19.30,. I casi sono infatti in aumento e si stanno avvicinando sempre di più al muro dei 700.Le, fino a questo momento, sono. Territorialmente i casi sono distribuiti così: 209 a Torino, 70 ad Asti, 136 ad Alessandria, 48 a Biella, 33 a Cuneo, 48 a Novara, 29 a Vercelli (leggi qui ) e 23 nel Verbano-Cusio-Ossola.I casi positivi, provenienti da fuori Regione, sono 23 mentre 70 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione provinciale., in altri reparti 452. Ci sono infine 103 persone in isolamento domiciliare.