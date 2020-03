Coronavirus, la Regione assume nuovi medici

specializzandi universitari. Nei prossimi giorni verranno distribuiti in alcune delle aziende sanitarie del territorio.Dieci dottori sono destinati alla 'Città di Torino', due alla Asl TO3, tre al 'San Luigi' di Orbassano, due al Mauriziano, uno all’Asl TO 4, due alla Asl CN1, uno al 'Croce Carle' di Cuneo, quattro all'Asl di Asti, uno a Biella, tre ad Alessandria.. Le loro candidature sono al vaglio dell’Unità di Crisi per l’assegnazione ai diversi presidi ospedalieri.Nell'intervista, rilasciata questa mattina (venerdì 13 marzo) a La Stampa (leggi qui ), il presidente della Regione,, ha anche anticipato: "Le. Gli ospedali al contempo si stanno attrezzando per allestire reparti dedicati a pazienti positivi al Coronavirus.". Il bando per gli infermieri si trova qui