Coronavirus: 'Pronti a nuove scelte coraggiose'

". Semplice e diretto al punto: è il messaggio del, Luciana Lamorgese, agli italiani. Lamorgese, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ribadisce l’di comportamentoSolo ieri (giovedì 12 marzo) ci sono stati 100.000 controlli e circa 2.200 persone denunciate. “Non si tratta solo di imporre un divieto ai cittadini, ma di informare e di convincere gli italiani che iper la salute pubblica” ha aggiunto Lamorgese al Corriere della Sera.Il ministro dell'Interno rimarca come ". Pima di chiederci cosa sia permesso e cosa sia vietato dovremmo ragionare su tutti quei comportamenti, il più delle volte superficiali, che in una situazione di eccezionale gravità come questa possono provocare danni molto seri per la salute pubblica" ha poi rimarcato Lamorgese.