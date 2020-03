Coronavirus, Piemonte: 17 morti in un giorno

Emergenza Coronavirus: il bilancio odierno, in Piemonte, è drammatico. In un solo giorno si sono infatti registrati 17 decessi di persone risultate positive al test sul Coronavirus. Salgono così a 46 i morti dall'inizio della pandemia.Intanto i casi, come confermato dall'assessorato alla Sanità, salgono a 840: 305 a Torino, 136 ad Alessandria, 70 ad Asti, 48 a Novara, 48 a Biella, 40 a Cuneo, 29 a Vercelli, 29 nel Vco, 23 provenienti da extraregione. Altri 112 casi sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in ospedale sono 691, di cui 135 in terapia intensiva. Sono 103 le persone in isolamento domiciliare, in quanto positive, ma le cui condizioni non richiedono cure ospedaliere.I tamponi finora eseguiti sono stati 3105 di cui 2230 negativi.