Coronavirus, una buona notizia: è guarito il paziente 1

Nelle ore in cui il Piemonte registra 17 persone morte con il(leggi qui ), c'è anche una: '. È l'uomo di 40 anni, manager di una multinazionale di Cesano Boscone, che è stato a lungo ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino."Ha vinto la sua malattia" conferma il presidente della Regione,. "impegnandoci insieme" ha poi aggiunto nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook. Cirio ha poi spiegato che "i dati sono molto chiari:. Questo non significa che i contagi diminuiscono, non ancora, ma che le misure adottate stanno funzionando".