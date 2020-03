Coronavirus, Piemonte: distribuite 60mila mascherine

Sono arrivate nella serata di sabato 14 marzo, all’Unità di crisi, le prime diecimila mascherine sanitarie lavabili, prodotte da Miroglio Group in esclusiva per la Regione Piemonte."La fornitura proseguirà a tamburo battente nei prossimi giorni, secondo il piano concordato con l’azienda albese, grazie anche al contributo dei due Dipartimenti Rotary del Piemonte", fanno sapere dalla Regione.Altre cinquantamila mascherine della donazione della Comunità cinese sono già state distribuite in tutta la regione, al personale sanitario (complessivamente si contano 55 mila dipendenti). La La distribuzione che procederà senza sosta nei prossimi giorni.