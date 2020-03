Vercelli: la denuncia di Pier Giorgio Fossale

"Dottor Raviolo sono un medico di famiglia di Vercelli ricoverato con polmonite in ospedale... sono uno di quei medici che i suoi fans definiscono 'fancazzisti e ricettari'. Fino a giovedì, giorno del mio ricovero, ho sempre visitato con una mascherina che mi sono procurato da solo fin dal 24 febbraio".Inizia così la lettera che il presidente dell'Ordine dei medici vercellese Pier Giorgio Fossale ha fatto pervenire a Mario Raviolo, capo dell'Unità di crisi della Regione Piemonte."Probabilmente lei non terrà in nessun conto di quanto le scrivo non essendo esclusivamente elogiativo del suo lavoro... lavoro, badi bene dottor Mario Raviolo, che io apprezzo rendendomi conto della complessità e difficoltà - sottolinea Fossale - Io non ho avute tute protettive né altri presidi di protezione ma ho sempre svolto il mio. lavoro consapevole dei rischi che correvo. Sono un medico, ho una famiglia anch'io e sono diventato nonno da 20 giorni".E prosegue: "Ora sono qui in un letto di ospedale magnificamente assistito da tutta l'equipe delle malattie infettive del dr Silvio Borrè, un medico che non ama i riflettori o le prime pagine dei media ma solo il suo lavoro che esercita con scrupolo e dedizione. Io le chiedo solo rispetto e la giusta attenzione al lavoro dei medici di famiglia che, mi consenta, meritano più attenzioni e mezzi di protezione"."Tutto qua - conclude Fossale - Le auguro di continuare il suo lavoro con quello spirito che ha sempre animato il mio.... finché mi ha portato in un letto da ospedale a combattere contro una polmonite".