Coronavirus: 'Stimati 92.000 contagi, il picco il 18 marzo'

"Circae oltre 360.000 in quarantena con ildei contagi atteso". È la previsione ufficiale del Governo, rilanciata anche da Il Sole 24 ore (articolo qui ), che si legge nella relazione tecnica del consiglio dei ministri.Il principale quotidiano economico italiano approfondisce che "la previsione tiene conto delle ultimeadottate mercoledì dal Presidente del Consiglio (leggi qui ). Queste ultime produrranno i loro. Da qui - spiega ancora Il Sole 24 Ore - la previsione del picco a mercoledì 18 marzo".che per ogni nuovo contagio vengano messe in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria circa quattro persone. Da qui potranno esserci fino aQuesti saranno dunque i giorni decisivi.Il boom dei contagi dovrebbe infatti avvenire dopo metà marzo quando iin più al giorno per poi cominciare a scendere dopo il 18 marzo per arrivare alla fine della diffusione dei contagi verso fine aprile. "Se fossero confermati i 92.000 contagi complessivi e si rispettasse una- conclude Il Sole 24 Ore - le morti da Coronavirus potrebbero essere in tutto oltre 3.000".In queste ore stanno drammaticamente crescendoil numero delle persone contagiate: ieri (domenica 15 marzo). Sono complessivamente 20.603 con un incremento, rispetto a sabat 14 marzo, di 2.853 unità.- comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i. Purtroppo lo stesso 'ritmo' si sta tenendo in Piemonte: l'ultimo bollettino, diffuso dalla Regione (leggi qui ), vede il numero dei positivi aver sfondato quota 1.100.