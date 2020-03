Coronavirus: la fascia climatica in cui si sviluppa di più

C'è unatra la diffusione dele lein cui si è manifestato. È lo studio degli scienziati dell’Università del Maryland che appartengono al Global Virus Network. Quali sarebbero le aree interessate? Quelle presenti nella fascia verde dell'immagine che pubblichiamo.Come riportato da Businessinsider (articolo qui ), il risultato è che latitudine, temperatura e umidità definiscono uno. Quie l’. In base ai dati la malattia è lì esplosa in modo più grave., per esempio,. Il Coronavirus non ha poi mostrato una eccessiva virulenza nelle città dove si scende sotto gli 0 gradi "il che potrebbe significare - è la tesi degli studiosi che non riesce a sopravvivere al freddo".Lo studio del Maryland non è l’unico che è stato svolto sul tema.. Ma forse non basta: zone calde, che appartengono all’altro emisfero, sono comunque state soggette alla pandemia. Ricercatori dell’Università di Guangzhou, Cina, hanno però confermato che. Gli studiosi dell’università di Tsinghua, a Pechino, hanno sostenuto che dove temperature e umidità sono state più basse ci sono stati più casi rispetto a quelle dove faceva più caldo e l’umidità era più alta. Quindi l’arrivo dell’estate potrebbe ridurre significativamente la trasmissione., come ha già fatto una volta. Gli esperti ritengono comunque che non vada messa la parola fine: