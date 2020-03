'Il Coronavirus è un virus perfetto: vi spiego perché'

: si diffonde velocemente e al momento non ci sono ancora vaccini e cure certificate. Sta poi bloccando la ricerca sul cancro e sta chiedendo alla nostra generazione sacrifici ai quali non è abituata”.. Questi sono alcuni dei punti chiave della lunga intervista che ha concesso a La Sesia.all’American Society of Clinical Oncology,: il riconoscimento assegnato agli autori di studi che portano un reale contributo al campo nella ricerca. Dopo il liceo classico Lagrangia di Vercelli, ha frequentato Medicina all'Università del Piemonte Orientale. Poi la sua carriera è stata tanto veloce quanto ricca di successi: il dottorato, un master e l'approdo a Londra.(regolarmente classificato tra le migliori università del mondo, superando in alcuni casi anche Oxford e Cambridge. In particolare, nel 2014 è stato eletto secondo su scala globale).Ne è stato sottovalutato il rischio. Nonostante alcuni esperti avessero avvertito che si trattava di un virus nuovo, che non c’erano armi di difesa se non la precauzione…. Non esiste un vaccino, non esistono farmaci anti-virali specifici. Il Coronavirus riesce a diffondersi ancora prima che si adottino le misure necessarie a isolarlo.