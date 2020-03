La paura ha fatto sbocciare il patriottismo romantico

. Oggi la realtà è fatta più da notizie negative, è giusto raccontarlein un ritorno alla normalità.(leggi qui ), noi facciamo lo stesso per resistere. La bilancia ha due piatti, vediamo che cosa reggono.: aumentano i contagi, che invadono territori finora immuni e forse meno attrezzati a reggere l’urto.e il conteggio diventa un’azione frustrante, perché quando si scrive un numero quel numero è già superato.: mancano letti, mancano medici e infermieri, quelli al lavoro stanno decuplicando gli sforzi per resistere, e qualcuno ci lascia.: dai costosi ventilatori a mascherine, guanti, camici, scafandri.: chiusi bar, ristoranti, negozi che vendono prodotti non di prima necessità, chiusi teatri, cinema, biblioteche, musei, chiuse scuole e università, chiuse le nostre esistenze, bloccati in casa o accompagnati negli spostamenti necessari da giustificazioni e autocertificazioni., nei luoghi di lavoro capita che i colleghi si guardino con sospetto, chiunque potrebbe essere un untore involontario.. Commercio in crisi, aziende che rischiano di chiudere, lavoratori che non sanno quale sarà il loro futuro. Un dramma sociale., eliminando una specie non più adeguata al sistema, come fece con i dinosauri., la reclusione fa riscoprire attività e rapporti trascurati o dimenticati, l’altra faccia delle strade deserte è la diminuzione dell’inquinamento atmosferico,. Abbiamo ritrovato il valore della solidarietà, le donazioni stanno fioccando e sono in ballo cifre importanti, denaro e attrezzature. Ci stiamo inventando forme virali di sensibilità verso chi soffre e chi combatte.e canore, dai balconi e per strada, a un’ora concordata, che parlano di orgoglio ritrovato, l’inno d’Italia, canzoni d’amore, trombe, violini, fisarmoniche. E poi striscioni ai balconi, conditi anche da un po’ di retorica ma sempre belli, disegni di bambini con l’hashtagmorso dalla paura ma non sconfitto, che ha voglia di lottare e di vincere, di far sentire la propria vicinanza a chi resiste in trincea contro il nemico, negli ospedali soprattutto.. Insomma questo flagello rischia di unirci più di una vittoria al Mondiale di calcio. Forse perché sappiamo, come cantava Jimmy Fontana, che "la notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà".