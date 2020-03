Vercellese: il contagio si diffonde velocemente, lo dicono i numeri

"Nel, inizialmente, ci sono stati pochi casi. Il grafico, ora, mostra che: la curva arancione è ben al di sopra di quella blu. E si allontana". Numeri alla mano (aggiornati a ieri, sabato 21 marzo) il, Alessandro Stecco, fa il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus. La linea blu è la previsione dell'andamento dei contagi, la linea arancione quella che descrive l'andamento reale. "Se quella arancione va sopra quella blu e si allontana, significa che" spiega subito Stecco.Nella nostra provinciadi giovedì 12 marzodi ieri, sabato 22. Tradotto:. "I Vercellesi sono responsabili e stanno rispettando le regole" ha continuato a ripetere, nelle scorse ore, il sindaco Andrea Corsaro. I numeri ufficiali della diffusione del contagio dicono invece altro.Vediamo infatti il. Ad, inizialmente, ci sono stati i primi focolai del Piemonte anche per importazione dal gruppo in vacanza in Liguria ed ora è ferma a 169 casi (63 in meno del Vercellese). "Quell'areai cittadini - ricorda oggi Stecco - La curva arancione, ora, è piatta perché i contagi crescono poco. Il caso di". Cosa succede invece a Biella? "È il caso di una provincia con una curva simile a quella prevista" documenta il presidente della commissione Sanità.(sei in meno del Vercellese).Insomma. I numeri (incontestabili) dicono che cittadini di aree diverse con un "" stanno contribuendo o meno alla maggior diffusione del Covid-19.