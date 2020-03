La Sanità del Piemonte e quei 4.000 tagli

. I numeri dei contagiati sono in costante aumento e nei reparti dici sono(leggi qui ). La pandemia sta facendo anchequando sono statiNel giro di un decennio - documenta l'accurato reportage in edicola oggi (lunedì 23 marzo) su La Stampa -: un dato, del Veneto e dell'Emilia Romagna, le tre regioni che sono in grave difficoltà per l'emergenza del Covid-19 (leggi qui ).Risultato?: "Il dato piemontese è dovuto, in buona misura, a politiche di reclutamento vincolate al Piano di rientro per debito eccessivo a cui è stata sottoposta la Regione dal 2010 al 2017" spiegano gli esperti dell'Ires a La Stampa. I tagli maggiori hanno colpito il personale con funzioni amministrative (-13%);. Soltanto nel Sud ci sono situazioni simili: la Campania ha perso il 18% del personale impiegato.Tra i medici, la quota di over 60 è passata dal 4% al 21% in 10 anni, tra gli infermieri la quota di over 45 è cresciuta dal 31% al 62%. "" documenta ancora il reportage pubblicato oggi da Stampa. "Nell'ultimo decennio, a fronte di 100 contratti cessati, i nuovi assunti sono stati 87. Il Piemonte si colloca al di sotto della media nazionale (pari a 90), ed è tra le regioni con il tasso di turn-over più basso. Su 100 medici in pensione ne sono entrati 91, mentre agli infermieri è andata meglio: 97 ingressi per 100 uscite" documentano ancora i dati.Intantoper il. Sono infatti 74 i medici e 85 gli infermieri che hanno risposto al bando di reclutamento. L’azienda sanitaria di Cuneo, ora, provvederà a vagliare i curricula e procederà alle assunzioni. L’Azienda ha anche predisposto la possibilità di usufruire di sistemazione alberghiera con vitto e alloggio in camera singola. "che, attraverso la Fondazione nata per il nuovo ospedale, hanno investito di tasca propria milioni di euro e lavoro perché potesse essere finalmente completata - aveva detto(leggi qui ) - Avevamo detto che, per rispetto, lo avremmo aperto in silenzio. Mai avremmo pensato di doverlo fare con urgenza per una situazione come quella attuale. Ma oggi più che mai poter contare sucome questa sarà una risorsa vitale per tutta la nostra Regione".