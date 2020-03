L'allarme dell'Oms: 'Il Coronavirus sta accelerando'

Nelle ore in cui in Italia la curva dei morti e del contagio cala lievemente anche nelle regioni più colpite come il Piemonte (leggi qui ),. "Ci sono voluti 67 giorni per arrivare dal primo caso segnalato a quota 100.000, poi ne sono bastati 11 per raddoppiare e infine solamente"."I numeri contano perché non sono solo numeri, non siamo prigionieri delle statistiche e possiamo cambiare la traiettoria della pandemia" ha spiegato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Non si può vincere una partita se ci si limita alla difesa."."La furia del Coronavirus mostra la follia della guerra, ecco perché oggi chiedo un cessate il fuoco mondiale e immediato in tutti gli angoli del pianeta" ha aggiunto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. "Per vincere, dobbiamo attaccare il Coronavirus con, tracciato e mettendo in quarantena ogni contatto" sostiene ancora l'Oms.