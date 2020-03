Coronavirus, Piemonte: 66 morti in un giorno. Il cordoglio di Mattarella

. La nostra Regione conta infatti 66 decessi. E il, Sergio Mattarella, telefona al governatore Alberto Cirio: "" è il 'cuore' del messaggio che ha trasmesso la più alta carica dello Stato italiano.Ai(martedì 24 marzo), si sono aggiunti altri: uno in provincia di Torino, tre nel Biellese, 17 nell’Alessandrino,, tre nel Novarese e due nel Verbano-Cusio-Ossola e uno residente fuori regione ma deceduto in Piemonte. Dall'inizio della pandemiaCresce anche la diffusione del contagio.: 946 in provincia di Alessandria, 248 in provincia di Asti, 290 in provincia di Biella, 427 in provincia di Cuneo, 495 in provincia di Novara, 2.660 in provincia di Torino,, 241 nel Verbano-Cusio-Ossola, 55 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 102 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.. I tamponi eseguiti sono 16.110, di cui 9.810 risultati negativi.Nel pomeriggio, come anticipato, il, governatore del Piemonte. "Ha voluto rivolgereper come stanno affrontando questa emergenza così grande - riferisce il presidente della Regione - Ha sottolineato quanto sia. E io lo ringrazio di cuore. Il Piemonte vuole molto bene a Mattarella. Ho voluto dirgli che per noi è molto importante sentire la sua voce, sentiamo oggi più che mai il bisogno delle sue parole e di un messaggio di speranza per il nostro Paese".