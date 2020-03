Coronavirus, Robbio: 'stanati' 12 casi con il nuovo test rapido

Unper individuare i pazienti affetti da. È la sperimentazione avviata, a, dal sindaco Roberto Francese."Ad ora sono stati fattisierologici e sono stati riscontratipositivi - informa il primo cittadino - Sono stato contattato da un notoe ho deciso di accettare, anche se potrebbe essere considerato da qualcuno un azzardo".Sono state esaminate 38 persone residenti a Robbio di età compresa, con differenze storie cliniche e comportamenti, tali da essere un campione rappresentativo della popolazione generale. "Lae l'Agenzie di Tutela della Salute sono rimaste stupite deie vogliono valutare bene la situazione - afferma Francese - Alcune regioni, come Puglia e Liguria, sono già partite. Robbio è il primo Comune della regione ad aver avviato questo test".L'obiettivo del sindaco è chiaro: "Vogliamo, perché secondo noi è l'unico modo per poter arginare questa epidemia. L'Asl, che fino a ieri non lo riteneva valido, oggi ha iniziato a chiamare le persone risultate positive e le ha messe in. Questo per noi è già un grande risultato. Settimana prossima continueremo a farlo alla maggior parte dei cittadini possibili".