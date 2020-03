Aperto l'ospedale di Verduno: 'Cureremo tutti i piemontesi'

. "" conferma il presidente della Regione, Alberto Cirio. "Grazie a questa struttura cureremo tutti".Il Piemonte continua dunque a potenziare le sue armi di difesa contro la diffusione del contagio del Covid-19.. Si è infatti passati dai 287 di fine febbraio agli attuali 554. "La media nazionale è invece del 64%" fa notare Cirio. "Siamo tra le prime per incremento dei posti di terapia intensiva. All’inizio dell’emergenza avevamo una disponibilità tra le più basse a livello nazionale - ammette, Luigi Icardi -. Stiamo parlando infatti della battaglia più importante e che ci vede in prima linea tutti i giorni" (approfondisci qui ).L'apertura dell'ospedale di Verduno è un'ulteriore potenziamento. "Dopo anni di alterne vicende - ha scrittoin una nota diffusa nelle scorse ore - è stato: siamo pronti ad accogliere i pazienti affetti da infezione da Coronavirus". E già in queste ore diventeranno operative 33 camere. "Ci sarà anche un reparto dicon tre letti e gli altri didelle persone che saranno ricoverate qui" precisa ancora il governatore del Piemonte.della malattia ma - spiega ancora Cirio - che devono essere ancora assistiti e curati". La realizzazione di questa struttura è stato un "lavoro enorme - ammette il presidente - Abbiamo messo in campi bandi importanti per assumere medici e infermieri. Altri sono invece '': non hanno esitato un attimo a scendere in campo per combattere questa battaglia in prima linea".che ha "inviato 15 infermieri e 10 medici".Il video all'interno dell'ospedale di Verduno lo potete trovare qui