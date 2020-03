Coronavirus, Vercelli: 240.000 euro per i buoni spesa

. Nelle prossime ore stabiliremo come e quando destinarli".Sono le 11.30 di questa mattina (lunedì 30 marzo) quando il sindaco di Vercelli,, risponde al telefono. "Ho appena finito la prima riunione organizzativa dei fondi del Governo - dice -… Insomma: è un anticipo". Durante l’intervista il primo cittadino riceve anche altre due telefonate. La prima:. La seconda quella di un giornalista della Rai per un’altra intervista: “Qualcuno, in città, mi accusa di comunicare poco. Io, la mia squadra, gli ufficiper far fronte a un’emergenza che mai avremmo pensato di affrontare nella nostra storia - ammette -. Nonostante questo. È il tempo di dare tutti una mano, altroché..”.Nelle scorse ore il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza per la ripartizione di 400 milioni di euro ai Comuni. Questi soldi potranno essere utilizzati per. Si va dai 15 milioni destinati a Roma ai 7,6 a Napoli passando per i 7,2 per Milano e proseguendo fino ai micro-stanziamenti da 600 euro a testa per una quarantina di piccolissimi Comuni. A Vercelli spettano 42.000 euro.- promette Corsaro -. Capiremo se erogarli tramite carte prepagate o direttamente come buoni spesa. Intanto abbiamo già iniziato a individuare iche ne hanno. Non è facile, però. Anche questa volta il Governo non è stato così chiaro nelle linee guida e ha lasciato… tutto in mano a noi Comuni”. I nodi da sciogliere sono molteplici:Oppure sarà rivolto a chi il Reddito lo incassa ma la cifra è comunque troppo bassa? “- dice Corsaro - Ripeto: nelle prossime ore saremo sicuramente più chiari".Il sindaco ricorda come, già da diversi giorni,: “Abbiamo deliberato lo”. Il primo acconto è stato infatti prorogato al 16 luglio, il secondo al 16 settembre. Invece il saldo della tassa annuale dovrà essere versato entro e non oltre il 16 dicembre. E poi: “Abbiamo”. Entro mercoledì 1 aprile dovevano essere infatti rifatti 1.500 pass per poter entrare nel centro storico. L’Amministrazione ha spostato la data al 31 maggio. "Così facendo - ribadisce Corsaro -”.Corsaro spiega che “fin dal primo giorno di questa terribile emergenza abbiamo portato avanti un’importante attività amministrativa. Quasi quotidianamente abbiamo avuto un incontro con il Prefetto e il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”. A riguardo il sindaco ricorda checon la Protezione civile e poi “c’è tutto il capitolo dei controlli che si stanno portando avanti…”.” ricorda subito il sindaco. Corsaro poi aggiunge: "Con la Croce rossa abbiamo anche concordato la consegna dei farmaci a domicilio”. Per quanto riguarda il dormitorio “e poi è stato ampliato quello notturno grazie al” informa il sindaco. Il Comune ha poi messo in campo un piano di “che, in questi giorni, andranno a ritirare la pensione sia agli sportelli centrali (piazza del Municipio, ndr) che in quelli di corso Palestro”.Un altro strumento fondamentale, durante i giorni della pandemia del Coronavirus, è il. "Ho interpellato Amazon. I dirigenti si sono subito attivatiin modo tale da poterli consegnare subito all’Azienda sanitaria locale. - dice Corsaro - La situazione è molto delicata quindi bisogna agire sempre con precisione e tempestività”.La seconda parte dell'intervista la trovate qui