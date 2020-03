Coronavirus, Cirio lapidario: 'Blocchi oltre il 3 aprile'

"È evidente cheLe misure di restrizioni resteranno in vigore fino a date successive". Il presidente della Regioneè lapidario: “Oggi, lunedì 30 marzo, era l’ultimo giorno, come Conferenza delle regioni, per dare il proprio parere sul mantenimento delle misure di contenimento che scadranno tra pochi giorni.- dice il governatore - ma mi pare ben evidente che la scadenza del 3 aprile non si riuscirà a rispettare”.Si ipotizza, per una parziale riapertura delle attività, una(leggi qui ), anche se lo scenario del post emergenza costringerà a(approfondisci qui ). “Il Piemonte era la penultima regione in Italia come rapporto numero di abitanti e posti letto in Terapia intensiva – ha fatto notare Cirio – Ora in un mese abbiamo, fino a raggiungere gli attuali 570 (approfondisci qui )".Non solo. Questo dato potrebbero crescere ulteriormente grazie aiipotizzati nella sede delle(Ogr): “E’ la soluzione più fattibile per praticabilità e celerità – ha specificato il presidente durante il punto stampa – Ho inviato richiesta per essere autorizzato all’istituzione della struttura. E’ stata già mandata la relativa relazione tecnica a Roma, al commissario Arcuri, il qualedel governo. Appena avremo l’ok definitivo partiremo con la realizzazione”.Ma, appena terminata l’emergenza sanitaria, “ci sarà da affrontare, con un grande piano Marshall,Le aziende devono ripartire e le famiglie devono essere messe in condizione di far fronte alle spese. Certo si chiede di stare a casa, ma se non si lavora?”.