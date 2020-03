Il progetto: Aprile blindato, quarantena fino al 4 maggio

e la. "È probabile, vuole dire che non è certo. Perché ancora nulla è certo, oggi. Né può esserlo" scrive La Stampa sull'edizione di oggi, martedì 31 marzo. L'idea, però, sembra trovare maggiore forza.e numeri buoni sui quali fondare disposizioni più nette arriveranno magari tra altre due settimane" è quanto emerso, nelle scorse ore, dopo la riunione con il comitato scientifico., igiornalieri sono calati sensibilmente da un giorno all'altro - si è passatisul giorno prima - e resta ancora molto alto il numero dei morti. ". È" ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiega a La Stampa che "èrispetto ai tempi in cui tutte le attività produttive e quelle commerciali potranno ripartire. Ci auguriamo di poter tornare quanto prima alla normalità, riducendo gradualmente le restrizioni per evitare che gli sforzi sin qui compiuti da tutto il Paese siano vani".Quasi sicuramente, nelle prossime ore,per prorogare la quarantena fino a dopo Pasqua. "Da quanto risulta - aggiunge il quotidiano torinese - f". Da lunedì 20 al 30 aprile, tolto il fine settimana del 25, restano solo otto giorni lavorativi. Dopodiché c'è un lungo ponte di tre giorni che parte dal 1 maggio. Dal governo però non escludono di autorizzare prima (sempre nella seconda metà di aprile) possibili mirate aperture sul fronte industriale.è Walter Ricciardi, esponente dell'Organizzazione mondiale per la Sanità e consigliere del ministro Speranza, che ha iniziato a ragionare sul dopo-quarantena. Non significherà tornare alla vita di prima."fino a quando non avremo trovato una terapia o un vaccino contro il Coronavirus" mette in chiaro Ricciardi. Poi la decisione sarà politica.