Coronavirus, Vercelli: 70 euro a famiglia per la spesa

Emergenza Coronavirus:. Non solo. Il Comune incrementa il bonus con 20 euro per ogni ulteriore componente oltre al capofamiglia e. I bonus fanno parte di uno degliper cercare di contrastare l'emergenza innescata dalla pandemia del Coronavirus (approfondisci qui ).In base alle linee guida dell'Esecutivo saranno i servizi sociali a individuare le persone a cui erogare, dando priorità:- a quelle che non ricevono già sostegni pubblici- a quelle che non usufruiscono di prestazioni assistenziali come Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità e Cig- alle persone che hanno perso il lavoro- alle persone che hanno dovuto chiudere o sospendere la loro attività lavorativa e non dispongono di liquidità per acquistare alimenti- alle persone con lavori intermittenti oppure che non riescono, in questa fase di emergenza, ad acquistare alimenti.A Vercelli potranno presentare la domanda coloro che si trovano in queste condizioni.bisogna cliccare qui . I buoni saranno assegnati in relazione al nucleo familiare per un valore settimanale di 70 euro e con un incremento di 20 euro per ogni ulteriore componente e altri 20 per ogni bimbo tra 0 e 5 anni. Per eventuali informazioni o richieste di chiarimenti si possono4 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.