L'esperto: 'Il Coronavirus circolerà anche d'estate'

Mentre il Governo studia il piano per la riapertura dell'Italia (leggi qui ),. "anche quando si tornerà al 'livello zero'. I contagiati si riducono, ma il virus ci sarà ancora": dice uno dei. Il fisico, 55 anni, è direttore del Laboratory for the modeling of biological and Socio-technical Systems, alla Northeastern University di Boston.Il presidente dell', Silvio Brusaferro, nelle scorse ore ha detto: ". Non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita.". Che cos'è il plateau? "Dire che siamo arrivati al plateau vuol dire che siamo arrivati al picco ma - ha spiegato Brusaferro -. Ora dobbiamo scendere dall’altra parte". Per il presidente dell'Iss bisogna però "essere cauti perché dalla situazione di pianoroe isolamento in atto. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo gestire la discesa" (approfondisci qui ).Secondo Vespignani "a volte si pensa che quando si raggiunge e si supera il, il peggio sia passato. Ma non è così.- avverte - E il secondo tratto per scendere al livello di zero dei contagi è altrettanto insidioso di quello in salita. Non si possono allentare le misure di contenimento". Per il fisico l’esempio da seguire è quello della Corea del Sud. "Occorre - dice -. Sarà così fino a che non si trova il vaccino, ma ci vorranno altri 12-18 mesi".