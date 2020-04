Mascherine: Vercellese raggira 250 fra medici e infermieri

Unprometteva. "Il cargo arriverà tra qualche giorno, abbiate pazienza" continuava a ripetere. È lada un milione di euro che la Guardia di Finanza ha scoperto e bloccato nelle scorse ore.. E nell'elenco ci sono anche associazioni di volontariato e due amministrazioni comunali: una in Piemonte e l'altra in Basilicata.Il, commerciante anche nel settore del bestiame,dove promette le mascherine. Iniziano ad arrivare sia gli ordini sia i bonifici. D'altronde la possibilità di scelta è vasta:, quelle che garantiscono la massima protezione e sono praticamente introvabili. Non solo. Sul portale venivano messi a disposizione anchee prodotti vari. Tutti sarebbero arrivati entro 10 giorn. E: con ordini superiori a 500.000 mascherine, infatti, il prezzo 'crollava' aQuando però le consegne iniziano a ritadare, il vercellese inizia a giustificarsi: ". Dovete avere un po' di pazienza". Iniziano dunque le segnalazioni alla Guardia di Finanza che prontamente fa partire le indagini. I baschi verdi fermano l'uomo insieme con i colleghi del gruppo Vercelli e della compagnia di Caselle. Riescono a incastrarlo fingendosi acquirenti.Le indagini, coordinate dai pubblici ministero Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo della procura di Torino, permettono di. Medici, infermieri, farmacisti, associazioni di volontariato sono cadute nella trappola del vercellese che, secondo gli inquirenti, ha dunque raggirato oltre. Fra di loro anche un comune del Piemonte e un secondo della Basilicata che le avevano acquistare per i cittadini e il personale dell’assistenza.insieme ai file dei contatti commerciali e ai conti correnti. Ora si stanno acquisendo le querele masoprattutto visto il momento delicato.