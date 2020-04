Vercelli: il diario del dottor Sergio Macciò

“Non abbiamo vissuto lacome i nostri nonni e quindi. Abbiamo creduto di vivere in una società che ci mettesse al sicuro da tutto. Ilci ha insegnato che".è uno deidell’ospedaledi Vercelli. Da giorni tiene unsull’anno del ‘Corona’ come lo ha ribattezzato: ", quelli non troppo piccoli per non sentire la nostra assenza ma non troppo grandi per poterne comprendere i motivi,. Macciò spiega che ", non ci sono dei Superman. Ci sonoche, in questa emergenza,".Il medico rivendica poi con forza come "nonostante tutto".