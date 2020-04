Vercelli: dal 1° ottobre i blocchi ai diesel Euro 4

Sonomartedì 31 marzoin città per i veicoli Euro 3 diesel.Questa categoria di mezzi (adibiti al trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente e al trasporto di merci) è tornata dunque a circolare liberamente senza limiti di giorni e orari, dopo che dal 1° ottobre scorso era entrato in vigore lo stop dalle 8,30 alle 18,30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.e sempre fino al 31 marzo successivo; dalla prossima 'finestra' però la restrizione. Da oggi via libera anche ai motocicli per il trasporto di persone o merci con omologazione Euro 0 al palo nei mesi invernali.Si tratta dei provvedimenti adottati a livello comunale con l’ordinanza 466 del 27 dicembre 2018 (e successiva integrazione), entrata ufficialmente in vigore dal 9 gennaio 2019 nell’ambito delle direttive dell’Accordo di programma per ildel bacino padano, firmato a livello interregionale da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.Nel capoluogo rimaneai i mezzi, benzina, diesel, metano e gpl, con omologazione, per tutto l’arco delle 24 ore, per tutta la settimana e per l’intero anno; stesso divieto temporale anche per i diesel Euro 1, adibiti al trasporto di persone e merci.. Euro 2 alimentati a diesel che al momento non possono circolare dalle 8 ,30 alle 18,30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.Passata la 'tregua' estiva, l’autunno porterà quindi. Questi mezzi, finora interessati dal blocco del traffico solo in maniera temporanea durante le allerte 'arancioni' (ad esclusione di quelli dotati di filtro antiparticolato).dalle 8,30 alle 18,30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, come già accaduto in questi mesi per gli Euro 3. Le limitazioni alla circolazione riguardano l’intero territorio comunale ad: il percorso più breve per raggiungere e lasciare l’ospedale Sant’Andrea dalla tangenziale.Il provvedimento comprende ancheche riguardano, tra gli altri, società sportive, medici e veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi o esami o dimesse da ospedali e case di cura.