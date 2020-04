Lo studio: 'Coronavirus viaggia nell'aria più di quanto si pensi'

"Le goccioline emesse con uno unopossono 'viaggiare' nell'aria perdi quanto si pensi". È il cuore della ricerca portata avanti dal, una delle più importanti università di ricerca del mondo con sede a Cambridge. Secondo l'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti,. Il virus è stato, scrive l'Accademia Usa in una lettera al capo delle politiche scientifiche della Casa Bianca.L'potrebbe quindile suesull'uso delle. Lo ha detto alla Bbc l'infettivologo David Heymann, presidente di un gruppo di consulenti dell'Oms che valuterà se - per rallentare la diffusione del virus - è "". Come riferisce anche l'Ansa (leggi qui ) l'Oms si prepara a lanciare ilSolidarity II per sapere quante sono nel Mondo le persone con l'infezione attraverso una poderosa campagna dial virus in quasi una decina di paesi nel mondo.L'Organizzazione mondiale per la Sanità ha anche messo in guardia gli Stati: "troppo velocemente,e prolungato. Anche per questo motivo'. Il presidente del Consiglio ha infatti detto che "lo sforzo che stiamo facendo ci consentirà di valutare una prospettiva.. Non posso dirvi se sarà dal 14 aprile, non sono ancora nelle condizioni di farlo. Valutando quello che succederà, inizieremo a valutare la prospettiva di una fase 2, quella della convivenza con il virus,che è quella dell’uscita dell’emergenza con il ripristino delle attività lavorative e sociali” (approfondisci qui ).