Vercelli, Asl: scontro sulla nomina di Bagnasco a 60 euro lordi l'ora

di Vercelliperle attività delnell’emergenza del Coronavirus. L’incarico durerà per tutto il 2020 e ilsaràe l’importo totale sarà di 59.280 euro., il commissario straordinario per il Vercellese lavora gratis ein un momento in cui tante persone contribuiscono con donazioni per aiutare gli ospedali…"il deputato della Lega,. "Se la conclusione è no, allora è sbagliato dare l’incarico a Bagnasco. Se invecepotenziare il Sisp, allora," replica subito il medico. L'ex sindaco di Vercelli poi precisa: “Quello chesarà".il direttore generale dell’Asl,numero 334. “Per il personale medico - si legge nell’atto - in assenza di graduatorie disponibili, l’Azienda può procedere alla stipula di contratti di lavoro autonomo per una durata massima di sei mesi, eventualmente prorogabili, in ragione dele comunque non oltre il 2020”. Come? "o conall’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, ed, in subordine, con”.Gabriele, fino a un anno fa,di Vercelli. L’Asl, nella delibera, ricorda che c’è “uno stato di necessità ed emergenza relativo alla gestione di pazienti Covid19”. Così sceglie di dare “un, in qualità di medico specialista in Igiene e medicina preventiva per attività al Sisp” all’ex sindaco di Vercelli. Il compenso orario lordo previsto, per l’incarico, è di 60 euro. Poi nella deliberazione si legge “, per l’anno 2020,”.“La Regione Piemonte - attacca Tiramani - ha individuatocomeall’emergenza nel Vercellese. E Presti ha accettato di lavorarecome, per esempio, ha fatto anche Guido Bertolaso in Lombardia. Non solo. Ci sonoche stanno tornando ‘. Invece l’di Vercelli cosa fa?”. Tiramani sottolinea che “, Chiara Serpieri.- sottolinea -. O comunque: dopo la nomina di Presti (1 aprile, ndr) andava revocata”. Il deputato spiega di “, spero che porti il suo preziosoma spero lo faccia. Siamo in un momento difficile in cui bisognain altro modo come nell’acquisto dei: nelle scorse ore, grazie all’aiuto della Fondazione Valsesia, abbiamo recuperato 3.000 mascherine Ffp2 da destinare proprio ai nostri operatori sanitari”., come anticipato da lui questa mattina (sabato 4 aprile, ndr),. “Il servizio, che dirigevo fino a un anno fa, è oggi chiamato a una, è costantemente sotto pressione ma il personale scarseggia a causa dei pensionamenti e delle mancate assunzioni - ricorda il medico -, oltre al lavoro quotidiano e costante negli ospedali,una serie diche non possono e non devono essere tralasciate”. Bagnasco replica così agli attacchi: “Oltre a potenziare i servizi ospedalieriSe la conclusione è no, allora è sbagliato assumere non Bagnasco ma chiunque. Se invece è necessario aumentare i servizi di prevenzione, il problema non si pone. O se si pone è strumentale”. Secondo il medico, ledi queste ore “mirano ache non sta molto simpatica a qualche politico locale.- rimarca - Ripeto: la domanda giusta e seria è: C’è bisogno di rafforzare il servizio di prevenzione? Se sì, è giusto che il dottore Bagnasco si sia reso disponibile. A questo punto bisogna poi chiedersi: Bagnasco è una persona che ha i titoli per svolgere quel ruolo? Se sì, il discorso è chiuso. Se no, ognuno può, se è capace di motivarlo, suggerimenti per cercare altre figure professionali".Sulil medico spiega che “. Non è che l’anestesta viene pagato e Bagnasco no: l’Azienda, essendo un ente pubblico, non può attuare una simile scelta”. Poi aggiunge: “La deliberazione parla di 60 euro lorde all’ora. Che vorrà dire, vista la tassazione e il fatto che sono titolare di una partita Iva”.In che cosa consisterà il lavoro? “A grandi linee su. Come? Con l’opera dei tamponi, degli esami che permettano - spiega - di individuare altri positivi e quindi contagiosi. Questo comporta una mole di lavoro enorme”. Bagnasco spiega poi che “nei tentativi di arginare il Coronavirus, come mascherine e disinfettanti, ma lavorare molto anche sui comportamenti igienici corretti sia a livello familiare sia collettivo”.