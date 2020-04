Coronavirus, Piemonte: la Regione inverte la rotta sulle case di riposo

: per lela Regioneed effettuerà isuin caso di accertata positività al Covid19 di uno di essi., presa nelle scorse ore, nasce dalla presa d’atto del pronunciamento delsecondo cui i test rapidi basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG non sono utilizzabili per la diagnosi del Covid19. “Sono valutazioni che confermano la linea prudenziale seguita dall’Unità di crisi. Alla luce dellacompiuta in due residenze sanitarie piemontesi - spiega l’, Luigi Genesio Icardi - l’utilizzo dei test ai fini diagnostici era già stato escluso perchéuna campionatura allargata e di massima, subordinata a specifiche validazioni dei casi dubbi attraverso il tampone".Icardi sottolinea come "a fronte di queste ulteriori considerazioni, è chiaro chedai tamponi nasofaringei, secondo i protocolli indicati dall'Organizzazione mondiale per la sanità”. La Regione aveva già provveduto ad un primo ordinativo di 50.000 test sierologici che è stato immediatamente annullato. L’incremento delle potenzialità di lavoro dei laboratori analisi, passati da due a 18 con la capacità di processare fino a, potrà permettere di produrre in proprio anche i reagenti per i test. Tutto questo permetterà "dianche nelle case di riposo: in caso di accertata positività di un ospite o di un operatore, oltre alle necessarie prescrizioni clinico-diagnostiche,regionale ha disposto - conclude l'assessore alla Sanità - die operatori della stessa struttura risultata contaminata dal virus".