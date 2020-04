Coronavirus: il piano del Governo per riaprire in 2 tappe

. Ilrivolto alleper le attività produttive, mentre ilinteresserebbe una rimodulazione delle misure perCome riporta anche l'Ansa (leggi qui ), sarebbe questo l'orientamento emerso nel corso del vertice tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i tecnici in vista della scadenza delle misure di contenimento lunedì 13 aprile. In ogni casoe la linea è '' nelle riaperture.Tra le misure della Fase 2 ci sarebbe ildellain tutto il Paese. Ci sarebbe anche l'per garantire alcuni punti fermi per, a partire dall'applicazione rigorosa di. Quanto ai test sierologici e ai tamponi serviranno linee chiare, prosegue la ricostruzione dell'Ansa, da parte del comitato tecnico scientifico.: se sbagliamo i tempi torniamo in lockdown e ricominciamo da capo" ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "".