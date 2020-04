Coronavirus, Piemonte: 'Il numero dei decessi è sottostimato'

“Sicuramente. Ad oggi vengono classificati solo i casi sottoposti a tampone. Degli altri non si sa. Quindii decessi nelle Case di Riposo, quelli a casa, quelli che negli ospedali erano ricoverati per altre patologie e poi hanno sviluppato una polmonite interstiziale e non hanno eseguito il tampone”.E' la risposta dell'associazione medici dirigentie disindacato delle professioni infermieristiche, a quanto affermato mercoledì 8 marzo dall'assessore regionale alla Sanità: “Non esiste un caso Piemonte, il numero dei decessi è sotto la media nazionale” (approfondisci qui ).“Delle Case di riposo ci si è ricordati con grave ritardo – viene evidenziato -, non si sono fatti tempestivamente i tamponi ai casi sospetti, si sono dimessi i pazienti Covid positivi dagli ospedali nella Rsa senza isolarli dagli altri”.Proseguono Anaao Assomed e Nursind: “I pazienti che decidevano di non rivolgersi in ospedale, non sono stati inquadranti né isolati dal resto della famiglia. Non solo il loro quadro clinico è peggiorato, ma”.La capacità del Sistema sanitario regionale di intercettare i malati “è stata bassa – sottolineano i sindacati degli operatori sanitari - Si è scelto di testare i casi sintomatici, con una scarsa uniformità sul territorio, quindi. Vi è stata inoltre un’assoluta mancanza di ricostruzione dei contatti, ovvero la determinazione di tutta quella rete di contatti che ha portato una persona a contagiarne un’altra”.Ma anche per quel che riguarda i sintomatici “le difficoltà logistiche nel fare un adeguato numero di tamponi hanno portato a non eseguire il tampone anche ai sintomatici. Il numero di decessi è sotto la media nazionale perché”.con tutti i dati e le testimonianze, in modo che venga verificata la veridicità di tutte le dichiarazioni”, concludono Anaao Assomed e Nursind.