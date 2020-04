Coronavirus: dopo Striscia stop all'Iva sulle mascherine

doganali sullee acquistate dagli. Ilera statodal sindaco diin un recente interventoQuando un'amministrazione locale acquista dall'estero dispositivi di protezione, aveva spiegato, le procedure si complicano e i prezzi lievitano a causa di una serie di balzelli. Malain, rivendica ora Tiramani, le cose sono cambiate. «Sono statodall’. Mi ha chiamato personalmente il direttore nazionale Marcello Minenna, cui vanno i miei ringraziamenti insieme ad Andrea Maria Zucchini, direttore interregionale per Liguria, Piemonte e Val d'Aosta - afferma il primo cittadino - L’attivazione di queste sinergie ha permesso di superare il problema in tempi strettissimi».glideglisonoda una, cioè la "Decisione della Commissione Ue" firmata dal commissario Paolo Gentiloni. Il documento stabilisce l’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva sulle merci "necessarie a contrastare la pandemia di Coronavirus", in particolare se queste sono distribuite gratuitamente da enti pubblici e organismi autorizzati.«Ringrazio Striscia per aver sollevato un'ampia eco sulla questione - afferma Tiramani - A Borgosesia significa recuperare soldi sia per il Comune che per la Fondazione Valsesia, impegnata a distribuire offerte soprattutto in ambito sanitario». Ilhaa tal proposito undi, che potrà essereper le