Ecco le attività che riaprono

subito dopo. Ieri, venerdì 10 aprile, il premier Giuseppe Conte ha emesso il nuovo decreto che prolunga il lockdown fino a domenica 3 maggio prossimo (leggi qui ): tutto di fatto rimane come prima, tranne qualcheDal, infatti, riparte il. Riapertura anche per le librerie e per i negozi di vestiti per neonati. Il via libera verrà dato, ovviamente, solo alle attività che potranno garantire tutte le regole di sicurezza.Non solo. Come si legge negli allegati del Dpcm, sarà prevista la ripresa dellaper l’agricoltura e quella di utensileria manuale. Porte aperte per l’di(esclusi i mobili) ma ci sono anche gli articoli in paglia e i materiali da intreccio.Insieme all’assemblaggio di pc e periferiche, potranno ricominciare a produrre anche componenti e schede elettroniche. Ripartiranno anche le attività di, oltre alla cura e manutenzione del. Per i, infine, saranno consentite le attività solo in, per le risposte alle chiamate degli utenti per informazioni o per trattare con i clienti assistenza o reclami.“Proroghiamo le misure restrittive: una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche”, ha detto ieri il presidente del Consiglio. “Le restrizioni date finora stanno dando dei frutti (nonostante ieri sia stata una giornata nera per il Piemonte leggi qui ), non possiamo vanificare tutti gli sforzi fatti fin qui”, ha concluso Conte.