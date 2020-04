Coronavirus, l'Unità di crisi della Regione si difende dalle critiche

“Al, giorno di istituzione dell’Unità di crisi, avevamo a disposizione solamentedi analisi per isul territorio regionale con un massimo di. Ora ie i tamponi analizzati solo nella giornata disono stati”. L’Unità di crisi si difende dalle grandi critiche ricevute nelle ultime settimane e lo fa tuonando, durante una conferenza stampa virtuale tenutasi oggi, sabato 11 aprile. Il commissario straordinarioha sottolineato il “grandissimo lavoro svolto finora dalle oltreche operano nell’Unità di crisi. Le funzioni svolte sono sempre molto articolate e proviamo a gestirle nel migliore dei modi”.“In questo periodo abbiamo avuto a che fare con una quantità enormi di problemi e cambiato strategie di continuo – afferma, presidente del Comitato tecnico scientifico – Sicuramente possono essere stati commessi degli errori e accettiamo le critiche, qualora siano fondate e costruttive. Siamo stati accusati di aver fatto meno tamponi rispetto al Veneto. Al 22 febbraio, all’inizio della pandemia, avevamo a disposizione solamente due laboratori di analisi per i tamponi sul territorio regionale con un massimo di 400 analisi al giorno. Ora i laboratori sono 11 e i tamponi analizzati solo nella giornata di ieri sono stati 5.000. In Veneto, sempre al 22 febbraio, i laboratori per le indagini erano già 14 e nella sola struttura di Padova venivano analizzati 1.500 tamponi al giorno. È chiaro – prosegue Testi – che la differenza iniziale era abissale, ma credo che abbiamo avuto una, raggiungendo numeri più che invidiabili”.Altro tema trattato è stato quello delle: “Siamo a conoscenza delle criticità delle case di riposo – conferma Testi - Le difficoltà risiedono nel fatto che un paziente sintomatico dovrebbe essere isolato, anche prima del tampone, ma le problematiche di trasporto negli ospedali, anche e soprattutto per mancanza di posti, complicano il processo. Va aggiunto, inoltre, che le Rsa non sono gestite dalle Asl ma le decisioni vengono prese dai gestori e dai direttori sanitari”. Poi Testi si sofferma sui posti di rianimazione: “La nostra. Sicuramente siamo stati più fortunati, ma magari la situazione è stata gestita meglio. Idel nostro territorio sonoe non abbiamo mai dovuto scegliere, come è accaduto altrove, chi curare e chi lasciare andare”.L’infettivologopone in risalto un altro aspetto: “Quando il 22 febbraio abbiamo istituito l’Unità di crisi, bisognava capire il livello di interazione del virus e della patologia stessa. Il primo nostro obiettivo è stato quello diregolando l’accesso per evitare il sovraccarico delle strutture. Credo che laal pari della Lombardia, sia stato unche noi ci stiamo ancora portando avanti oggi. Grazie a quella decisione, oggi possiamo lavorare un po’ più sereni”.Duro anche, responsabile dell’ufficio di coordinamento legale dell’area giuridica: “La maggior parte delle critiche mosse sono basate su voci e 'non conoscenze', assolutamente non su dati riscontrabili. Sono stati presi come esempio alcuni privati che sono riusciti a far arrivare dalla Cina un numero considerevole di Dpi in tempistiche decisamente più ristrette: evidenzio come l’di un ente pubblico non può essere paragonato a quello di un privato – rimarca - Noi dobbiamo seguire delle procedure: l’approvvigionamento del materiale da parte nostra può avvenire o dal mercato interno o dal mercato internazionale. In quest’ultimo caso dobbiamoperché il rischio di imbattersi con affaristi è alto e non ci possiamo permettere di fidarci di tutti senza poter fare le attente valutazioni che richiedono tempo”.