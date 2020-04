Coronavirus, Piemonte: 'Il 4 maggio riapertura totale'

. Prima ci dovrà essere una fase sperimentale che dovrà scattare il più rapidamente possibile". È il 'cuore' dellache, nelle scorse ore,ha inviato aldella Regione, Alberto. "Bisogna riaccendere il motore del Nord Ovest" chiedono gli imprenditori perchéIl presidente di Confondisutra, Fabio Ravanelli sottolinea come i- quelli che indicano le attività essenziali - "a rappresentare il sistema industriale del Paese e della nostra regione" ed è anche per questo che la confederazione generale auspica subito un deciso cambio di passo. "In altri Paesi europei,in testa,e la tenuta economica delle attività industriali è stata affrontata con diversa determinazione e metodo rispetto al, chestrutturali - scrive Ravanelli -. A questo punto riteniamo che dal 4 maggio la riapertura delle attività industriali debba essere totale ovviamente con l'applicazione di tutte le misure volte a prevenire il diffondersi del contagio per la definizione delle quali è auspicabile la condivisione di specifici protocolli"Il, secondo Confidustria, è l'accordo firmato da: prevede la, l'e ladegli ambienti, la revisione delle postazioni per garantire la distanza di un metro fra i lavoratori, l'installazione die la concessione delloa chi può lavorare da remoto.Confindustria propone ", seguendo il principio che solo le ditte sicure possono poter lavorare. Anche noi in Piemonte siamo disponibili da subito a sederci attorno a un tavolo per approfondire un', certi di portare proposte utili al confronto, che avranno come imprescindibile base di partenza la tutela della salute di dipendenti e famiglie e forti anche del contributo scientifico che il Politecnico di Torino sta elaborando per rispondere alle necessità di rendere i nostri luoghi di lavoro sicuri per tutti". C'è bisogno di fare in fretta, dunque, perché "- scrive ancora il presidente di Confindustria -, ma. Se noi riusciamo a ripartire prima che le aziende comincino fisicamente a chiudere potremmo avere una risalita altrettanto violenta". L'obiettivo è"una".