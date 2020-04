Vercelli: 'Asl, troppe scelte discutibili, la Regione faccia chiarezza'

"Troppe scelte 'discutibili' da parte dell’, la Regione faccia chiarezza". La richiesta arriva da, segretario regionalee Valle d’Aosta, sindacato che rappresenta infermieri e professioni sanitarie."Avevamo già sottolineato come alcuni infermieriin tutti i servizi Covid e non Covid, aumentando il rischio di contagio sia degli operatori che dei pazienti – sostiene Delli Carri - Sempre a Vercelli sono state date agli operatori le famose, inappropriate e pericolose, da sostituire immediatamente. La penuria di dispositivi di protezione, però, è sempre stata negata dalla Direzione nonostante le nostre richieste".Per questi motivi, secondo Delli Carri è "necessario cheseriamente quanto avviene all’Asl di Vercelli – attacca il segretario regionale - L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è il fatto che almenoche sono state assegnate al personale in questi giorni,all’utilizzo che dovrebbe essere fatto in una struttura ospedaliera. Si tratta infatti di tute dal colore giallognolo,che dopo sole tre ore di utilizzo nei reparti, dove la temperatura media si aggira sui 23 gradi, fanno sudare in modo abnorme e non sopportabile chi le indossa. Abbiamo colleghi che ci hanno segnalato che, con quelle tute addosso”.Una situazione che il sindacato definisce “assurda, che mette ulteriormente a rischio la salute di coloro che operano in prima linea nella lotta al Covid19”, chiedendo alla Regione e all’Unità di Crisi “di intervenire immediatamente, chiarendo ciò che accade e individuando eventuali responsabilità”. Mentre all’Asl Vercelli Nursing Up richiede di provvedere immediatamente “acon quelli più idonei e corrispondenti alle direttive del Ministero”.