Coronavirus, l'ammissione di Cirio: 'Virus via in modo più lento'

stiamo vivendo quello che Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno vissuto 10 giorni prima.". È il 'cuore' dell'intervento che questa mattina, martedì 14 aprile, ilha fatto a Rai Radio 1. "Il dato dei- ha poi aggiunto Alberto Cirio - è positivo e continua a dirci che negli ultimi 10 giorni".Durante l'intervista radiofonica, Cirio ha poi detto di ". Stiamo lavorando per far stare la gente in casa e riaprire una libreria - ha rimarcato . vuol dire che giustifico il fatto che uno esca per andarsi a comprare un libro. Non l'ho proprio capita". La Regione Piemonte, in questi giorni, sta lavora con il Politecnico di Torino alla ripresa delle attività produttive. "- ha aggiunto ancora Cirio - Abbiamo bisogno che le nostre attività ripartano e quindi, che può dare una graduazione magari anche legata all'età, per far tornare a lavorare le persone meno esposte al rischio.magari che non preveda la mensa".Le parole del presidente della Regione arrivano dopo la: ". Prima ci dovrà essere una fase sperimentale che dovrà scattare il più rapidamente possibile" ha detto il presidente Fabio Ravanelli. "Bisogna riaccendere il motore del Nord Ovest" chiedono gli imprenditori perché, secondo Confidustria, è l'accordo: prevede la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, la revisione delle postazioni per garantire la distanza di un metro fra i lavoratori, l'installazione di barriere di protezione e la concessione dello smart working a chi può lavorare da remoto (approfondisci qui ).