Piemonte: 'Medici di base ancora senza sufficienti Dpi'

"Aivanno forniti dispositivi adeguati (mascherine Ffp3, camice monouso, visiera, guanti e calzari) che ancora oggi"., segretario generale regionale della Federazione italiana dei medici di Medicina generale (), lancia l'allarme sulla difficoltà che incontra la categoria, "un fondamentale punto di riferimento per i problemi di salute dei cittadini".Tutelare i medici dal contrarre Coronavirus quindi "e che i medici diventino a loro volta vettori della infezione, specie verso i soggetti anziani e gravi - prosegue Venesia - Durante questa epidemia,a tutte quelle persone, e sono la maggioranza, che non devono ricorrere alle cure ospedaliere in quanto colpite da sintomi meno gravi".Per questo ". Colleghi e amici sono morti o si sono ammalati. E durante tutto il consumarsi della tragedia Covid i medici di famiglia hanno continuato ad occuparsi di tutte le altre patologie che in questo contesto rischiano di essere trascurate".Il segretario denuncia anche i problemi riscontrati col Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) "con cui i medici di base a volte si sono scontrati per le difficoltà talvolta dialle segnalazioni meritevoli di presa in carico".Infine, fa sapere Venesia, "dobbiamo anche subire le esternazioni dile norme affidano alla Medicina Generale. Chi lancia accuse offensive, gravissime e gratuite sull’operato dei medici di famiglia realizza un clamoroso fuori tema".