Coronavirus, Santhià come la Corea: tamponi senza scendere dall'auto

Un pit stop programmatoper eseguire i tamponi. Sono in tutto 30 al momento le persone sottoposte all’esame con questo sistema: una modalità - quella di- che assicura celerità e sicurezza. Il 'modello' dei tamponi a bordo delle automobili era stato lanciato, fin dai primi giorni della pandemia che sta sconvolgendo il mondo, dalla Corea del Sud."Le auto fanno ingresso nel piazzalee il personale specializzato, dotato di tutti i presidi necessari, si attiva per eseguire l’esame - spiegano dall'Asl - Ad essere coinvolti sono iche necessitano di un primo tampone per verificare eventuale positivitàcon i due tamponi di controllo". Gli interessati sono tutti prenotati e programmati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Vc.“Grazie a questa modalità innovativa, chiamata 'drive through' – afferma il coordinatore per l’emergenza Covid- l’Asl Vc è in grado di aumentare la capacità di effettuare tamponi razionalizzando, al contempo, l'utilizzo delle risorse professionali e dei dispositivi di protezione degli operatori sanitari coinvolti".