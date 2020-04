Il ministro: 'Niente ritorno a scuola a maggio: troppi rischi'

".È il pensiero del. In un'intervista al Corriere della Sera di oggi, venerdì 17 aprile, la titolare di viale Trastevere spiega checon bei voti se meritati e le insufficienze,. Di come ricominciare a settembre si occuperà la commissione presieduta dall’ex assessore alla scuola dell’Emilia Romagna, Patrizio Bianchi. "Ma- anticipa Azzolina al Corsara -: i professori dovrebbero lavorare il doppio".Il ministro fa sapere che ". Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio.". Azzolina ricorda come "i bambini più piccoli sono quelli più a rischio. Ma".E per lacosa succederà? "Ricevo lettere di studenti che mi chiedono un esame in presenza: sarebbe auspicabile, vedremo se si potrà.- dice Azzolina al Corriere della Sera ( qui l'intervista integrale) -". Perché non si può prolungare la scuola in estate? "Perché la scuola ha chiuso ma non si è mai fermata. Significherebbe non riconoscere il lavoro di queste settimane. E".