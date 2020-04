Coronavirus, Stecco: 'Casi della provincia di Vercelli in linea con il Piemonte Orientale'

“La provincia di Vercelli ha in percentuale), pari al 4,8% rispetto al totale della regione, di) e, in proporzione al diverso numero di abitanti,), che però ha una popolazione poco più superiore al doppio”. Ad affermarlo è, presidente della commissione Sanità, che analizza la situazione dei contagi nel Piemonte Orientale.I dati sono resi noti dal Servizio epidemiologico regionale: “I grafici e i numeri servono moltissimo – rimarca Stecco – Da questi si derivano i risultati di azioni messe in campo per salvare più vite possibili ed eventuali correzioni da fare in una pandemia di cui i maggiori esperti sapevano poco o nulla solamente fino a due o tre mesi fa”.“Vercelli, Verbania ehanno una popolazione provinciale simile, poco più di 170.000 abitanti. Quest’ultima segna un(3,8% rispetto al totale della regione)rispetto alle altre due, con. Questo è dovuto a un contesto minore di connessione e soprattutto per una maggior protezione dai confini lombardi. L’interconnessione, il pendolarismo e i confini con la Lombardia, sono infatti un parametro reale, ma non gli unici. Conta infatti se si è creato un cluster all’inizio o no, oppure se si è presentato con focolai piccoli e diffusi. Questi tre parametri”, sottolinea il medico dell’ospedale Maggiore.Anche i dati di, che inizialmente veniva preso come punto di riferimento per le altre province, non sono diversi: “I numeri sono praticamente gli stessi (): la popolazione è simile alla nostra e non ci sono grandi differenze”, conferma Stecco.