'Chi prende il reddito di cittadinanza lavori in agricoltura'

, sostegno al reddito per i lavoratori intermittenti,italiani e di coloro che percepiscono ilper far fronte alle necessità del, soprattutto in vista della. Sono i principali della richiesta, avanzata nelle scorse ore, degli assessori regionali al Lavoro, Elena Chiorino, e all’Agricoltura, Marco Protopapa ai ministri Nunzia Catalfo e Teresa Bellanova."Dai datiai ritmi attuali di presentazione delle domande- fa sapere Chiorino - Gli stessi dati dimostrano che, per garantire le 9 settimane di copertura,". Chiorino ha anche invocato "per quanto riguarda le misure di sostegno al reddito per i, che pare siano coperti solo in parte in base alle normative vigenti. Essendo una categoria di lavoro precario - ha aggiunto l'assessore al Lavoro -in modo completo e senza lasciare indietro nessuno".Protopapa ha rimarcato come ". Durante un incontro svoltosi con il ministro Bellanova, è emersa l’opportunità di valutare ildeie che, in alcuni casi, non possono godere nemmeno delle tutele e del supporto necessario per far fronte al periodo di chiusura".