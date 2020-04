Sport all’aperto e jogging: c'è il piano per il 'via libera'

, la data in cuiil decreto del presidente del Consiglio sul. Nelle ultime ore il Governo ha infatti 'stoppato' le eventuali 'fughe in avanti' delle regioni del Nord Italia.Sul tavolo dell'esecutivo, in queste ore,: prima le industrie poi il terziario e (forse) gli stabilimenti balneari (approfondisci qui ). Intanto oggi, lunedì 20 aprile,- quella della ripartenza - per i grandi gruppi come Fincantieri e Gucci e per le piccole imprese della filiera metalmeccanica e tessile. Gli stabilimenti che torneranno in funzione dovranno: sanificazione degli spazi, barriere interne,(approfondisci qui ).Fra le primissime novità, dopo il 4 maggio, potrebbe essere une sport all’aperto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’orientamento del Governo sarà quello di consentire alle persone di allontanarsi dalla propria abitazione ". Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto: “, la soluzione possibile è questa, che. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha già applicato questa regola e mi sembra che sia ragionevole”.Un altro punto da considerare riguarda l’. L’aperturain modo da evitare assembramenti per le festività del 25 aprile e del 1 maggio.