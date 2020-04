Coronavirus, Piemonte: scatta la Fase 2 della Sanità

, martedì 21 aprile,. Gli obiettivi sarannostrutturali che l’emergenza Coronavirus ha messo in luce e da lì ripartire.Il gruppo di lavoro, formalizzato con una delibera di Giunta approvata ieri (lunedì 20 aprile), sarà presieduto da, medico nucleare e dal dicembre 2009 al novembre 2011. Al suo fianco, responsabile delle Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino,, presidente dell’Ordine dei Medici di Torino,, coordinatore straordinario per il Coronavirus dell'Azienda sanitaria locale di Vercelli e, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Torino. Partecipa ai lavori anche, neuroradiologo e presidente della commissione Sanità del consiglio regionale.Il compito della task force sarà formularemettendo a confronto l’esperienza piemontese con quella di altre Regioni italiane.che rivolga particolare attenzione alla medicina di territorio e al corretto rapporto tra assistenza ospedaliera e territoriale.. Dobbiamo - ha detto il presidente della Regione,- fare un’analisi accurata delle carenze strutturali: oggi che le ferite sono ancora aperte siamo in grado di capireper costruire una reale medicina di territorio. Parlo di costruire e non di ricostruire, perché la grande carenza in questa pandemia è stata la rete organizzativa di medicina territoriale., ma ancor di più elaborare un programma per costruire un reale rapporto ospedale-territorio”., assessore alla Sanità, ha spiegato che "il programma guarderà anche all'e una nuova emergenza se dovesse ricapitare a breve. Le criticità strutturali che il sistema ha mostrato nella sua organizzazione territoriale e l’esperienza maturata,, saranno la base su cui costruire il futuro della sanità piemontese”.L'isediamento del gruppo di lavoro avverrà oggi pomeriggio. Tra i primi incontri in programma quelli con il comitato tecnico-scientifico dell’Unità di crisi della Regione e con la commissione Sanità del consiglio regionale.