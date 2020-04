Conte annuncia: 'Entro settimana piano per aperture da 4 maggio'

confido di comunicarvi ile di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma". Lo scrive questa mattina, martedì 21 aprile, su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "- aggiunge -".Le parole di Conte arrivano dopo una notte di trattative in cui è emersa la necessità "di(anziani, malati, immunodepressi) e di. Quel che è certo è - scrive La Stampa in edicola oggi - che il Governo punta ad aperture differenziate per regioni, nonostante l'opposizione dei lombardi." (approfondisci qui ). Le curve dei contagi sono state pubblicate ieri, lunedì 20 aprile, dall'Osservatorio nazionale sulla Salute: prime Basilicata e Umbria, a fine aprile, ultime Lombardia e Marche, a fine giugno.. Sono queste le date entro le quali sarà possibile attendersi 0 nuovi contagi da Coronavirus. Nelle regioni del Sud dovrebbe invece iniziare tra la fine del mese di aprile e l'inizio di maggio: Sardegna e Sicilia fra il 29 e 30 aprile fino alla Campania il 9 maggio (approfondisci qui ).Conte nel suo lungo post di Facebook ammette che "o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto.. Questo Governo - spiega il presidente del Consiglio nella nota affidata a Facebook - ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all’obiettivo di preservare l’efficienza del sistema produttivo.. Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui".Il presidente del Consiglio aggiunge che ". Non possiamo permetterci di tralasciare nessun particolare, perché l’allentamento porta con sé il rischio concreto di un deciso innalzamento della curva dei contagi e dobbiamo essere preparati a contenere questa risalita ai minimi livelli,. Vi faccio un esempio. Non possiamo - scrive Conte - limitarci a pretendere, da parte della singola impresa, il rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro che pure abbiamo predisposto per questa epidemia.. Le percentuali di chi usa i mezzi pubblici, i mezzi privati, in quali orari, con quale densità".Il presidente del Consiglio ricorda come ". Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato. Una previsione ragionevole - conclude Giuseppe Conte - è che".