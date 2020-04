Conte: 'Uso mascherine fino a quando non ci sarà vaccino'

. Lo ha comunicato, oggi pomeriggio (martedì 21 aprile), il presidente del Consiglio,ha poi spiegato che "ci saranno modifiche sul distanziamento sociale".Nel suo intervento Conte ha anche affrontatoe della fine dell'isolamento in casa per i cittadini italiani. "e in questa maniera si potrà preservare il tessuto produttivo., ma - ha chiarito - serve un piano articolato.". Le parole di Conte arrivano durante il. Da una parte c'è infatti il Governo che sta seguendo la strada dell'avvio differenziato: proprio Conte, questa mattina tramite Facebook, ha spiegato che "e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma" (approfondisci qui ).ci sono i presidenti delledel Nord che vogliono un'unica data. Il presidente del Piemonte,, intervenendo su Radio Rai 1 ha ribadito: ", ad esempio, perché c'è una interconnessione di lavoratori, di aziende e di studenti che fa si che le due regioni debbano muoversi di pari passo." (approfondisci qui ).. Durante la conferenza stampa di oggi il commissario per l'emergenza del Coronavirus,, ha detto: "" (approfondisci qui ).Prima le regioni meno colpite dal virus e poi le altre? "" ha detto il presidente del Consiglio. Conte ha infine parlato dell': "Incide sulle fasce più fragili e gli interventi programmati finora non sono sufficienti. Si. Per questo gli interventi economici dovranno essere più incisivi". Le parole di Conte arrivano nella giornata in cui sono uscitea causa del lockdown:percentuali (approfondisci qui ) e(approfondisci qui ).